Москва, 28 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил поведение Правительства Чехии по ситуации со взрывами на складах в деревне Врбетице.

Лавров напомнил слова бывшего президента Чехии Вацлава Клауса, который сравнил действия своих соотечественников с той-терьером, который лает на большую собаку и надеется, что сильные помощники его прикроют. Роль союзников в этом случае отведена США и Великобритании.

Российский министр сравнил действия Праги с поведением шпаны.

«Помните, как в детстве хулиганы ходили, когда смеркалось и видят, если идет мальчик какой-то беззащитный, говорят — дай 15 копеек. А если не давал 15 копеек, то сзади выходила большая шпана уже, ну и там», — пояснил Лавров.

Ранее президент Чехии Милош Земан сообщил, что расследование по делу о взрывах на складах в деревне Врбетице продолжается. Есть две версии произошедшего: неправильное обращение с боеприпасами и причастность к происшествию иностранных спецслужб.

Граждане Чехии не разделяют позицию властей. После инцидента с антироссийскими выпадами в социальных сетях стали обсуждать слепое следование указаниям Вашингтона со стороны Праги.