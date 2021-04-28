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Половину чистой прибыли «Татнефти» направят на выплаты по дивидендам

Экономика
Половину чистой прибыли «Татнефти» направят на выплаты по дивидендам
pixabay.com/PD

Москва, 28 апреля. Промежуточные дивиденды компании за первое полугодие 2020 года составили 9,94 рубля на одну акцию.

Совет директоров организации рекомендовал установить дивиденды по итогам прошлого года на уровне 22,24 рубля на одну привилегированную и обычную акцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Центр раскрытия корпоративной информации.

«Татнефть» направляет не меньше 50% от чистой прибыли на выплаты по дивидендам, это отражено в соответствующей политике компании. Если рекомендации совета директоров примут, выплата за одну акцию без учета промежуточных дивидендов составит 12,3 рубля.

Доходность окажется 3,97% для обычных акций и 4,23% для привилегированных. Акции под дивиденды будет возможно приобрести до 7 июля 2021 года. Уже 9 июля «Татнефть» определит список акционеров, которым положены выплаты.

«Татнефть» ранее вошла в список компаний, которые последовательно снижают зависимость от иностранного оборудования. Как пишет «ФедералПресс», объем финансирования инвестпрограммы одной из крупнейших игроков нефтяного рынка страны без учета покупки новых активов в 2019 году составил около 110 млрд рублей.

акции дивиденды ценные бумаги татнефть
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