Лавров назвал ключевое отличие ситуации в Донбассе от Абхазии и Южной Осетии

Москва, 28 апреля. Ситуация в Донбассе отличается от инцидентов в Южной Осетии или Абхазии минскими договоренностями, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Во время агрессии Грузии в Южной Осетии и Абхазии в 2008 году не было заключено соглашений, которые были бы схожи с минским комплексом мер, обратил внимание дипломат. Документ, предполагавший ряд шагов для урегулирования обстановки, был только обсужден, но не подписан Тбилиси.

Франция и Россия предлагали Грузии, Южной Осетии и Абхазии ввести режим прекращения огня. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вычеркнул основную преамбулу документа, передает слова Лаврова РИА Новости.

В то же время по ситуации в Донбассе были проведены длительные переговоры в Минске с участием «нормандской четверки». Обсуждение дало результат, который уже спустя двое суток был одобрен Совбезом ООН, напомнил глава МИД РФ.

Лавров ранее объяснил, кто может заставить Украину выполнять положения минских договоренностей.