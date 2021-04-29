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Кинокритик Дементьев объяснил, зачем нужны плохие фильмы

Общество
Кинокритик Дементьев объяснил, зачем нужны плохие фильмы
freepik.com  /  Designed by Freepik

Премия «Золотая малина», которую традиционно вручают за сутки до «Оскара», ежегодно подсвечивает самые бездарные проекты американской киноиндустрии. В беседе с корреспондентом ФАН российский кинокритик Андрей Дементьев рассказал о том, почему мы упорно смотрим плохое кино, когда есть хорошее.

«Недаром «Золотая малина» становится все более популярной, потому что плохих фильмов — как правило, 90%. О 10% можно сказать, что они — ничего, из них — может быть парочка шедевров», — считает эксперт.

По его мнению, спорная награда позволяет создателям хотя бы таким образом выделиться из колоссального массива проектов. Это еще один повод для упоминания в медиа и появления в информационном поле.

«Это уже ценно, тем более в такой период, когда еще недавно из-за пандемии казалось, что индустрия встала и никаких фильмов больше вообще не будет. Любой повод появиться на публике сейчас дорог», — уверяет кинокритик.

Кинокритик сказал, зачем нужно плохое кино
freepik.com  / Designed by Freepik

В разговоре собеседник ФАН отметил, что у плохого кино как явления есть культурный смысл и очевидная художественная польза.

«Нам же нужна целая картина, чтобы было с чем сравнивать хорошие фильмы. Надо поддерживать в тонусе свой художественный вкус, да этим его и воспитывать. Это работает от противного. И, наверное, главный критерий — если мурашки бегут по спине от восторга или ужаса. Произведение должно рождать отзыв», — резюмирует Андрей Дементьев.

Каким бы ни было отношение к главной антипремии в мире кино, в ней тоже имеются свои рекорды и рекордсмены. Списком самых громких ФАН делился ранее.  

 

кино оскар золотая малина
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