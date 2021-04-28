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Приближение армии России сделало пацифистами власти Украины

Политика
Приближение армии России сделало пацифистами власти Украины
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Учения армии Российской Федерации на своей территории недалеко от границы с Украиной сделали из киевских властей и президента Владимира Зеленского пацифистов. Об этом заявил украинский журналист Руслан Коцаба.

Возврат личного состава подразделений и бронетехники в места постоянной дислокации после учений в Крыму носил плановый характер, а не был вызван желанием угодить западным партнерам. Об этом во вторник в ходе визита в Душанбе рассказал министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, в последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу.

«То проведение учений на нашей собственной территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то и вовсе решил нас предупредить о последствиях активности на нашей же территории», — сказал Сергей Шойгу в ходе заседания Совета министров обороны государств-участников ОДКБ.

Приближение армии России сделало пацифистами власти Украины
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Министр подчеркнул, что подобные нападки в адрес России — неприемлемы. По его словам, оборона страны будет и впредь делать все, что сочтет необходимым, для обеспечения безопасности своих же границ.

«Хочу подчеркнуть: подобные предупреждения мы не приемлем и намерены впредь делать все необходимое для обеспечения безопасности наших границ», — подчеркнул министр.

В свою очередь украинский журналист Руслан Коцаба заявил, что маневры армии Российской Федерации остудили горячие головы киевских политиков. По его словам, как только Вооруженные силы РФ начали проводить учения, украинские власти, а также президент страны Владимир Зеленский из грозных военачальников превратились в пацифистов.

«Только приближение российской регулярной армии к украинской границе сделало всех пацифистами — украинскую власть, украинского президента. Уже даже Байден предложил России дружбу. Россия является нашим наибольшим и наисильнейшим соседом. Понимаете, с таким соседом ругаются или политически неполноценные, или провокаторы. У нас на Галичине, когда что-то случается, нужно бежать, звонить родственникам. А сосед всегда рядом», — указал он.

Приближение армии России сделало пацифистами власти Украины
facebook.com  / Руслан Коцаба

Руслан Коцаба также заявил, что киевские власти семь лет подряд обманывали собственный народ, заявляя о «российской армии в Донбассе». По словам журналиста, он отсидел в тюрьме почти два года, когда после возвращения из Луганска заявлял, что никаких российских солдат в Донбассе нет.

«Как только приблизилась российская армия на своей территории к украинской границе, так сразу же поднялся вой: «Отведите». Получается, что семь лет нас грузили и обманывали, говоря о том, что в Донбассе якобы есть российские войска. Я за это 524 дня отсидел в тюрьме. Я говорил, что в глаза не видел армию России в Донбассе. Я был аккредитован по обе стороны фронта. Эта показуха и брехня создают антиэффект. Президент как главнокомандующий показал, что он — кукла, которую насаживают на руку. Он не самостоятельный. Есть такое высказывание: «Короля играет свита», — сказал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что президент России Владимир Путин использовал «политическое дзюдо Кремля» против украинского лидера Владимира Зеленского.

украина зеленский военные учения
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