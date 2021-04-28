Федерация шашек России возмущена инцидентом с триколором на чемпионате мира в Польше

Вице-президент Федерации шашек России (ФШР) Олег Дашков заявил ФАН, что инцидент, случившийся во время матча чемпионата мира по шашкам в Польше, просто возмутительный.

Спортивный чиновник в эксклюзивном интервью прокомментировал ситуацию, произошедшую в Варшаве, где в соперничестве россиянки Тамары Тансыккужиной с полячкой Наталией Садовской разыгрывается звание сильнейшей шашистки планеты.

«Конечно, это просто возмутительно! — сказал Дашков. — К сожалению, это уже становится нормой. Вы же видите, что происходит вокруг… Вот будем сейчас думать, как реагировать».

Во время разговора собеседник ФАН признался, что как раз сейчас в ФШР идет совещание по этому поводу.

«Решения пока, честно говоря, еще нет, — пояснил Дашков. — И какое в итоге будет принято — я не готов сказать. В самое ближайшее время будет ясно. На официальном сайте нашей федерации будет информация по этому поводу».

Заодно вице-президент Федерации шашек России подтвердил, что на соревнованиях самого высокого международного уровня у участников и участниц берут допинг-тесты.

Ранее прямо во время четвертой партии матча чемпионата мира по шашкам между Наталией Садовской и Тамарой Тансыккужиной со стола сначала была убрана табличка с изображением флага России, а потом и сам флажок-триколор. Бывший президент Европейской конфедерации шашек (EDC) Яцек Павлицкий объяснил это тем, что по распоряжению президента WADA (Всемирного антидопингового агентства) любое упоминание нашей страны чревато неприятными последствиями.

Как отметил тот же Павлицкий, «ему позвонили от имени экс-министра спорта Витольда Баньки и попросили убрать со стола российский флаг, несмотря на то что партия продолжалась». Он якобы «не знал, как отреагирует Тансыккужина», но это было необходимо сделать. Павлицкий уверен, что «польская сторона не совершила ничего плохого», а снятие триколора объяснил тем, что FMJD «проспала» принятые в декабре 2020 года меры в отношении российских спортсменов.

Инцидент вызвал массу негодования в Сети — поляки уже извинились перед Тансыккужиной за постыдное поведение организаторов.