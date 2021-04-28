Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 апреля 12:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:42
Весь мир
Саудовская Аравия объявила о продаже акций Saudi Aramco
12:41
Происшествия
Пивоварова заподозрили в предоставлении поддельной медсправки для лицензии на оружие
12:40
Общество
В Петербурге запустят дополнительные «Ласточки» до Выборга на майские праздники
12:39
Общество
Мясников объяснил, защищают ли маски от коронавируса
12:38
Наука
Ученые из России разработали новую методику измерения жесткости клеток
12:37
Армия
В США рассказали, сколько будет стоить создание перехватчика ракет Ирана и КНДР
12:36
Общество
Эксперт объяснил, как помогают профсоюзы работникам в России
12:36
Экономика
ЦБ РФ не собирается пополнять золотой запас
12:33
Общество
Украинку парализовало после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca
12:33
Экономика
Segezha Group в ходе размещения акций на Мосбирже привлекла 30 млрд рублей
12:33
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон появилась на публике в сапогах, которым 17 лет
12:32
Шоу-бизнес
Шоу «Холостяк» с Тимати не смогло увлечь российских зрителей
12:31
Политика
Армения выступила в поддержку РФ на заседании ПАСЕ
12:30
Политика
Россия ответила Прибалтике на высылку дипломатов
12:30
Общество
Крайности заметнее. Жизнь по большей части умеренна. Колонка Анатолия Вассермана
12:29
Экономика
Правительство Москвы разместило облигации впервые за 8 лет
12:28
Происшествия
Пастух за замечание забил до смерти владельца овец в Хакасии
12:27
Общество
Глава Медиагруппы «Патриот» объявил о начале сотрудничества с Eurasia Daily
12:25
Политика
Школьница из Татарстана дождалась ответа британской королевы на свое письмо
12:24
Происшествия
В Ростовской области из-за нарушений закроют три рынка
Все новости

Федерация шашек России возмущена инцидентом с триколором на чемпионате мира в Польше

Политика
Федерация шашек России возмущена инцидентом с триколором на чемпионате мира в Польше
Pr Scr youtube.com  /  Warcaby

Вице-президент Федерации шашек России (ФШР) Олег Дашков заявил ФАН, что инцидент, случившийся во время матча чемпионата мира по шашкам в Польше, просто возмутительный.

Спортивный чиновник в эксклюзивном интервью прокомментировал ситуацию, произошедшую в Варшаве, где в соперничестве россиянки Тамары Тансыккужиной с полячкой Наталией Садовской разыгрывается звание сильнейшей шашистки планеты.

«Конечно, это просто возмутительно! — сказал Дашков. — К сожалению, это уже становится нормой. Вы же видите, что происходит вокруг… Вот будем сейчас думать, как реагировать».

Во время разговора собеседник ФАН признался, что как раз сейчас в ФШР идет совещание по этому поводу.

«Решения пока, честно говоря, еще нет, — пояснил Дашков. — И какое в итоге будет принято — я не готов сказать. В самое ближайшее время будет ясно. На официальном сайте нашей федерации будет информация по этому поводу».

Заодно вице-президент Федерации шашек России подтвердил, что на соревнованиях самого высокого международного уровня у участников и участниц берут допинг-тесты.

Ранее прямо во время четвертой партии матча чемпионата мира по шашкам между Наталией Садовской и Тамарой Тансыккужиной со стола сначала была убрана табличка с изображением флага России, а потом и сам флажок-триколор. Бывший президент Европейской конфедерации шашек (EDC) Яцек Павлицкий объяснил это тем, что по распоряжению президента WADA (Всемирного антидопингового агентства) любое упоминание нашей страны чревато неприятными последствиями.

Как отметил тот же Павлицкий, «ему позвонили от имени экс-министра спорта Витольда Баньки и попросили убрать со стола российский флаг, несмотря на то что партия продолжалась». Он якобы «не знал, как отреагирует Тансыккужина», но это было необходимо сделать. Павлицкий уверен, что «польская сторона не совершила ничего плохого», а снятие триколора объяснил тем, что FMJD «проспала» принятые в декабре 2020 года меры в отношении российских спортсменов.

Инцидент вызвал массу негодования в Сети — поляки уже извинились перед Тансыккужиной за постыдное поведение организаторов.

варшава чемпионат мира флаг россии федерация шашек России олег дашков Тамара Тансыккужина
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 329033 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 95694 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Шоу-бизнес 68648 25 апреля 2021
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 66917 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Наука 40376 26 апреля 2021
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Все новости / Политика / Федерация шашек России возмущена инцидентом с триколором на чемпионате мира в Польше
Рейтинг@Mail.ru