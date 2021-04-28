Сербия не введет санкции против России даже под давлением ЕС

Президент Сербии Александр Вучич завершил свой визит в Брюссель, где провел ряд важнейших для страны переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархейли, а также с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.

Основные темы обсуждения — развитие инфраструктурных проектов, косовский вопрос, а также вхождение Сербии в состав ЕС. В частности, подтвердилась информация о том, что следующий раунд переговоров Белград — Приштина пройдет 11 мая. Главным стимулом должно стать «вступление Сербии в «Европейскую семью народов».

Во время встречи с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и вопросам безопасности Вучичу в очередной раз предложили присоединиться к санкциям против России. Боррель на пресс-конференции по окончании переговоров подчеркнул, что альтернативы вступлению Сербии в ЕС нет, — и в рамках подготовки к этому Сербия должна «более активно подключаться к внешнеполитическим санкционным режимам Евросоюза».

Федеральное агентство новостей /

Однако Александр Вучич в ответ заявил, что у Сербии есть свои интересы, и поддерживать санкции Белград на данный момент не собирается. Пока страна не станет полноправным членом ЕС, она не готова полностью согласовать свою внешнюю политику и политику безопасности с Евросоюзом.

«В ЕС хотели бы иметь политику, согласованную на 90%, — но это нереально, я не могу обещать того, что мы не можем выполнить. Я сегодня не соврал, когда сказал, что Сербия может себе позволить политику схожую до 60%, так как у нас есть и другие государственные и национальные интересы, которые мы защищаем», — сказал сербский лидер.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

«Когда вы управляете страной, вы должны в первую очередь представлять ее интересы. Представьте себе, вводя санкции против России — чего мы должны ожидать от россиян, и как они нас поддержат в вопросе нашей территориальной целостности, как обратиться к ним за помощью? Или вы хотите, чтобы мы немедленно отказались от Косово? — спросил Вучич. У нас есть определенные моральные обязательства, но как независимая и суверенная страна мы имеем право и обязаны быть серьезными партнерами и в отношениях с другими странами. Что такого сделали с нами Китай или Россия, чтобы мы стали накладывать на них санкции?»

Вучич отметил, что в таком случае Сербия точно не получит вакцины из России и Китая. Кроме того, если бы Сербия ввела санкции против России и проголосовала за резолюции Европарламента против Пекина, рассмотрение по ситуации в Косово в Совете безопасности ООН, вероятно, стали бы незначительными. Тогда Россия и Китай, обладающие правом вето в ООН, в таком случае лишь декларативно поддерживали бы Белград в его намерении бороться за сохранение южной сербской провинции. В результате самопровозглашенное Косово смогло бы получить членство в ряде международных организаций.

Кроме того, пандемия показала, что кроме Москвы и Пекина Белграду не на кого рассчитывать, — и особенно когда речь идет о закупках медицинского оборудования, а также производстве вакцин. Не следует забывать, что сотрудничество с этими технологическими сверхдержавами может принести Сербии в будущем большой прогресс в области науки и производства, что позволит быстро сократить отставание от развитых стран Европы.

На переговорах не обошлось и без «пряника» со стороны ЕС — Боррель сообщил, что Европа готова осуществить «инвестиции на очень выгодных условиях» в железнодорожный проект, который свяжет Сербию с Северной Македонией. Однако объем вливаний в экономику страны не был озвучен.

Специально для международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах переговоры прокомментировал директор Центра русских исследований Факультета политических наук Белградского университета профессор Синиша Атлагич. По его мнению, давление ЕС на Сербию с целью введения санкций против России не так символично, как иногда может показаться внешним наблюдателям. Поскольку Сербия недостаточно сильна и окружена странами, которые являются членами ЕС или НАТО, у нее есть большой интеграционный потенциал на Балканах.

Федеральное агентство новостей /

«Прежде всего это культурный потенциал, в том числе и у сербов, населяющих половину Боснии и Герцеговины и значительную часть Черногории. Таким образом, ЕС не упускает из виду важность Балкан в геостратегическом смысле и тот факт, что сербы контролируют большую их часть. Следует иметь в виду их культурную и религиозную близость и помнить, что значительная часть сербов исторически и в настоящее время рассматривает Россию как гарант своего политического статуса. Вполне ожидаемо, что Запад попытается убедить Сербию (а также и других сербов региона) сделать шаг в сторону от России», — указал Атлагич.

Однако при том, что официальный Белград стремится к вступлению в ЕС, на этом пути, на взгляд эксперта, есть непреодолимые препятствия. Речь идет, прежде всего, об отношении Запада к статусу Косово.

«Кроме того, исторически существует явное недоверие Европы, или, если выразиться более конкретно, «немецкой Европы», к Сербии и сербам, которые воспринимаются как «маленькая Россия» и «малороссы». По этим причинам я не думаю, что Сербия станет полноправным членом ЕС, и в этом смысле я не вижу никаких опасений относительно «здорового баланса» во внешней политике нашей страны и в будущем», — подчеркнул директор Центра.

Хорошие отношения с Россией необходимы из-за культурных и исторически близких отношений между странами, подчеркнул он. Уход от Москвы в этом смысле означал бы потерю ряда ключевых элементов сербской идентичности, — того, что делает сербов сербами.

«Обмануты те, кто думает, что можно дистанцироваться на политическом уровне и в то же время сохранить культурную близость. Эти вещи обусловлены и идут рука об руку. Во внешнеполитическом смысле Россия, как и Китай, является гарантом суверенитета Сербии, в первую очередь защищая международное право и право Сербии на него — как в случае Косово, так и в случае Республики Сербской. Что касается Китая, то в Сербию приходит все больше и больше крупных китайских инвестиций и Белград, конечно, не собирается отдавать их другим странам региона», — считает Атлагич.

Что же касается европейских инвестиций в развитие железнодорожного сообщения с Северной Македонией, — хотя и не названа точная сумма средств, она явно не подкупит Сербию настолько, чтобы та отступилась от своей позиции по Косово и РС. Это полностью экономически выгодный обеим сторонам проект, и он важен для Сербии с точки зрения привлечения новых инвестиций, а для Европы — для облегчения торговли в регионе.