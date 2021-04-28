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Нужно за него бороться: эксперт Ордуханян назвал Армению плацдармом России

Политика
Нужно за него бороться: эксперт Ордуханян назвал Армению плацдармом России
Федеральное агентство новостей  / 

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в интервью ФАН прокомментировал отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна в свете предстоящих досрочных парламентских выборов в стране.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. По его словам, на грядущих выборах он выдвинет свою кандидатуру на пост главы правительства Армении от партии «Гражданский договор». Отмечается, что правительство Армении в полном составе также ушло в отставку. При этом премьер отметил, что продолжит выполнять обязанности премьера в полном объеме до проведения выборов.

«Для проведения 20 июня внеочередных парламентских выборов я сегодня подаю в отставку», — заявил политик.

В свою очередь правящий в Армении альянс «Мой шаг» выдвинул кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра республики Никола Пашиняна на пост главы правительства. Как заявили в пресс-службе парламентской фракции, это является частью политического процесса, необходимого для роспуска законодательного органа и проведения внеочередных парламентских выборов.

Заметим, что, согласно законодательству Армении, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера.

«Нужно за него бороться»: эксперт Ордуханян назвал Армению плацдармом России
Федеральное агентство новостей  / 

Политолог-американист, журналист-международник, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал возможность Никола Пашиняна во второй раз занять пост премьер-министра Армении. По его словам, в последнее время у армянского политика сильно возросли шансы.

«Знаете, сейчас что-то прогнозировать очень сложно. Ситуация, особенно в свете признания геноцида армян Соединенными Штатами, как ни странно, обострилась. Очень своевременный, эффективный и эффектный ход дипломатии США. С одной стороны, это признание исторической справедливости. С другой стороны, время, которое выбрано, как никогда своевременно для США. Сейчас в Армении увеличится количество сторонников США. До недавнего времени общественное мнение склонялось к тому, что именно ориентация на Америку не позволила Армении эффективно противостоять Азербайджану и Турции. Сейчас ситуация изменилась. Тем более сейчас люди там уже не помнят, что Россия гораздо раньше признала факт геноцида армян. Это значит, что сторонники Пашиняна имеют дополнительные козыри», — сказал собеседник ФАН.

Эксперт также отметил, что сегодня Соединенные Штаты активно взялись за Армению, высаживая в страну политический и дипломатический десант.

«Кроме того, ране была опубликована пресловутая беседа Сержа Саргсяна, который ранее являлся президентом Армении, с Джо Байденом, занимавшим при Бараке Обаме пост вице-президента США. Эта история даст дополнительные шансы Пашиняну. Исходя из новой реалии, а я, мягко скажу, не являюсь сторонником Пашиняна, ситуация складывается таким образом: сегодня многие в Армении считают, что он извлек уроки из его недружественных шагов в отношении России. А в последнее время частые контакты с нашим руководством посылают сигнал, что Пашинян — не тот человек, который ратовал за евроинтеграцию, многовекторность и прочую лабуду, которую мы слышим из некоторых республик постсоветского пространства. Поэтому у Пашиняна появляются сейчас реальные шансы на переизбрание. Я пока не могу сказать, насколько это будет полезно для самой Армении. Ситуация там сегодня находится в абсолютно приподнятом и открытом состоянии. Но там по-прежнему высаживается десант из Америки, находятся различные политологи, представители армянской диаспоры из США. Идет интенсивная работа за разум избирателя и общественное мнение Армении», — считает эксперт.

«Нужно за него бороться»: эксперт Ордуханян назвал Армению плацдармом России
Prt Scr youtube.com  /  Новости на Первом Канале

Журналист-международник рассказал и о том, что на Армения является плацдармом России, за который Москва должна вести политическую борьбу. Ведь именно от Армении сегодня зависит, пойдет ли новый «Шелковый путь» через территорию Российской Федерации, уточнил специалист.

«Сегодня Армения становится достаточно важным игроком. Если у кого-то получится изменить общественное мнение в Армении, то тогда это будет большая проблема для России и самой идеи «Шелкового пути». Я считаю, что это наш плацдарм, за который нам необходимо бороться. Слава Богу, у нас в Армении есть друзья, которые никогда не изменят и понимают историческую правду, исторический аспект взаимоотношений. Но нам нужно работать политически. Это необходимо делать не из-за того, что мы хотим, помимо всего прочего, помочь армянскому народу. Давайте мы это уберем за скобки. Это наши, российские интересы. Потому что коридор «Шелкового пути» из Ирана будет проходить через Армению. Для нас возможность выхода в течении 24 часов в теплые моря — непосредственно к Персидскому заливу — основополагающий момент. Мы знаем, что сейчас Китай сидит и смотрит на то, кто же будет более надежным для этой инфраструктуры: пойдут ли все эти потоки через Иран и Турцию или через Армению и Россию. Нам здесь нужно в политическом смысле биться, а этого пока, к сожалению, нет. Пока самое большое посольство в Армении — американское. Еще раз напомню, что это наш плацдарм, который мы не имеем права отдавать», — резюмировал Рафаэль Ордуханян.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в Минобороны Армении подтвердили отказ страны от участия в учениях НАТО Defender Europe 21.

россия армения пашинян ордуханян
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Все новости / Политика / Нужно за него бороться: эксперт Ордуханян назвал Армению плацдармом России
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