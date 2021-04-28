Жители Челябинска спасли ребенка от насильника

Инцидент произошел в одном из жилых домов. Насильник проследовал за несовершеннолетней девочкой в подъезд и попытался совершить действия сексуального характера.

Свидетелем случившегося стала местная жительница. Она сразу позвала на помощь и «спугнула» преступника, рассказал ее родственник Андрей Самонов.

«Я услышал, что она кричит: «Помогите, убивают». Я выбежал, там уже парень повалил его, а мы связали», — вспоминает Андрей Самонов.

Свидетели рассказали, что насильник также нанес физические увечья женщине, которая остановила преступление. Ее ударили по телу и лицу. После этого мужчина выбежал из подъезда, на улице его поймал старший тренер фитнес-центра «Березка» Александр Комиссаров.

«Когда он здесь бежал, поставили подножку, он кувыркнулся. Положили его на землю, скрутили проволокой и ждали приезда полиции», — описал последовательность действий Александр Комиссаров.

Мужчина отметил, что является многодетным отцом. Он признался, что не смог бы пережить, если подобный инцидент произошел бы с его ребенком.

Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области заявила, что подозреваемый доставлен в отделении полиции. Также местные источники отметили, что пострадавшая женщина на данный момент находится в больнице. Информация о состоянии здоровья девочки не известна.