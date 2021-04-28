Звезда «Реальных пацанов» Бежанян намерен участвовать в праймериз ЕР

Пермь, 28 апреля. Актер из телесериала «Реальные пацаны» и депутат думы Осы из Пермского края Армен Бежанян планирует стать кандидатом в депутаты Госдумы РФ.

Артист известен по роли Армена в популярном многосерийном фильме. О выдвижении Бежаняна в участники праймериз сообщили в региональном отделении «Единой России».

Звезда «Реальных пацанов» заявился на отбор кандидатов по одномандатному округу № 58. На это место претендует также бывший мэр Перми, депутат ГД Игорь Шубин.

«(Заявление на участие в праймериз, — Прим. ФАН) на выборы в Госдуму по единому федеральному избирательному округу (направил. — Прим ФАН) Армен Бежанян (+одномандатный округ № 58)», — заявили в пресс-службе.

Ранее депутат ГД Наталья Поклонская подала документы для участия в праймериз ЕР в Крыму. Она отметила, что идет на предварительное голосование с добрым посылом.