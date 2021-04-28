Норильчанина задержали за публичный призыв к терроризму

Норильск, 28 апреля. В Красноярском крае задержан житель Норильска за размещение в социальной сети материалов, содержащих публичное оправдание терроризма.
Региональный главк ФСБ сообщает, что сторонник запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство»1 задержан следователями. По версии правоохранителей, житель города Норильска, попав под влияние приверженца радикального ислама, разместил в соцсети записи, содержащие публичное одобрение терроризма.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Стражи порядка в ходе обысков в квартире фигуранта обнаружили экстремистскую литературу.
Суд вынес приговор последователю дагестанского «амира», сообщал ФАН. Мужчина отправился за решетку за участие в террористическом сообществе.
1 Организация запрещена на территории РФ.