Норильчанина задержали за публичный призыв к терроризму

Норильск, 28 апреля. В Красноярском крае задержан житель Норильска за размещение в социальной сети материалов, содержащих публичное оправдание терроризма.

Региональный главк ФСБ сообщает, что сторонник запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство»1 задержан следователями. По версии правоохранителей, житель города Норильска, попав под влияние приверженца радикального ислама, разместил в соцсети записи, содержащие публичное одобрение терроризма.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Стражи порядка в ходе обысков в квартире фигуранта обнаружили экстремистскую литературу.

Суд вынес приговор последователю дагестанского «амира», сообщал ФАН. Мужчина отправился за решетку за участие в террористическом сообществе.

1 Организация запрещена на территории РФ.