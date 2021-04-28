Британский военный рассказал о новых целях пропаганды США на Украине

Лондон, 28 апреля. Вашингтон преследует свои стратегические цели, запугивая западное сообщество угрозой «российского вторжения» на Украину, отмечает британский военный эксперт.

Ветеран британских вооруженных сил, экс-заместитель главы военной миссии ООН в Кашмире Брайан Клоули в статье для портала Strategic Culture рассказал, какие рычаги антироссийской пропаганды используют США. Перевод публикации представляет «ПолитРоссия».

Аналитик указывает на полное понимание американскими властями, что у России совершенно нет намерений вторгаться на Украину. Несмотря на то, что такая операция завершилась бы для российских войск успехом, политические последствия таких действий стали бы катастрофой.

Однако в Белом доме убеждены, что Москва представляет серьезную угрозу доминирования США на мировой арене, а потому Вашингтон активно распространяет враждебную по отношению к РФ риторику среди своих союзников.

«По мнению сотрудников американской разведки, Россия собирается подорвать американское влияние, разработать новые международные нормы и ослабить западные альянсы, а также продемонстрировать способность Москвы занять место крупного игрока в новом многополярном мире. Это шокирует США, и Вашингтон расценивает это как серьезную опасность для себя», – поясняет Клоули.

Антироссийская пропаганда на Западе все же достигла определенных успехов, укрепив уверенность европейских лидеров якобы в агрессивных намерениях Кремля по отношению к Украине. Однако, как подчеркивает британский эксперт, профессиональным западным аналитикам очевидно, что Россия не собирается проводить военные операции против юго-западного соседа.

Ранее военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал, зачем Киев придумал «очередное вторжение» России на Украину.