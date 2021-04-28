Марина Зудина после осуждения Прокловой вспомнила о ее любви к Табакову

Москва, 28 апреля. Марина Зудина оправдалась после скандала, разгоревшегося из-за признаний Елены Прокловой в харассменте. Вдова Табакова рассказала о любви актрисы к режиссеру, опровергнув домыслы.

Зрители шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» посчитали, что рассказ про домогательства Прокловой кинул тень на покойного актера Олега Табакова, из-за чего против звезды тут же началась травля. Вдова режиссера Марина Зудина решила остановить скандал, заявив, что Проклова не могла назвать растлителем ее мужа.

«Елена всегда с любовью говорила об Олеге Павловиче, посмотрите ее интервью. Поэтому, давайте не додумывать за нее. Я уверена, что ни за какие деньги она бы не стала говорить в его адрес подобное», — уверено опровергла все домыслы Зудина.

Она призналась, что сама всегда восхищалась Прокловой и мечтала сыграть с ней в одном фильме. У актрисы она брала вдохновение и пыталась быть на нее похожей. При этом в первые дни скандала вдова Табакова и сама ополчилась против актрисы, за что теперь поспешила объясниться.

«Мои резкие ответы были вызваны лишь вторжением в мое личное пространство и открытыми оскорблениями в адрес моего мужа и меня. Если я обидела чем-то Елену, то в этом виновата желтая пресса и некоторые из вас! Если не сдержалась и была резка, я извиняюсь», — публично извинилась жена Табакова перед затравленной актрисой.

Зудина пожелала Прокловой счастья и любви, пишет «Вечерняя Москва».

В шоу Кудрявцевой Проклова впервые призналась, что в 15 лет ее домогался партнер по съемочной площадке, ставший позже кумиром миллионов. Имя актриса не назвала. Фанаты посчитали, что Проклова намекает на Табакова, с которым снималась в одном фильме в 15 лет, из-за чего тут же накинулись на нее с обвинениями в пиаре.