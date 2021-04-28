Российский ученый рассказал о возможном создании космонавтов-киборгов

Москва, 28 апреля. Киборгизация нужна для полетов в космос в будущем. Человека и космический аппарат необходимо рассматривать как единую систему.

Киборгизация — это не только внедрение в человеческое тело искусственных элементов, которые расширяют спектр его возможностей. Процесс можно воспринимать как интеграцию космонавта в корабль. Об этом сообщил директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Предлагаем рассматривать человека и космический аппарат как некую единую систему, и с этой точки зрения применение информационных технологий, искусственного интеллекта, которые должны быть заложены туда, в том числе и для задач медицинского обеспечения в условиях автономного космического полета», — отметил ученый.

Именно этими элементами киборгизации планируется заниматься в ближайшее время. Данная тема активно развивается во всем мире, дополнил специалист.

До этого в Китае представили самого быстрого робота-собаку. Он способен развивать скорость до 15 километров в час.