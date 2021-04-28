Лавров объяснил, кто может заставить Киев выполнять Минские соглашения

Москва, 28 апреля. Западные страны могут заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства в рамках минских договоренностей по урегулированию в Донбассе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства в интервью РИА Новости отметил, что главная ответственность в этом вопросе лежит на представителях Запада.

«Только Запад может заставить президента Украины Владимира Зеленского сделать то, под чем подписался его предшественник, и под чем подписался Зеленский», — сказал Лавров.

Он напомнил, что в декабре 2019 года украинский лидер вместе с главами России, Франции и ФРГ подтвердил безальтернативность минских договоренностей. При этом покровители Зеленского, по словам дипломата, категорически не хотят заставить его выполнить взятые на себя обязательства.