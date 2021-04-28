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КамАЗ выпустил новый самосвал для горнодобывающей промышленности

Экономика
КамАЗ выпустил новый самосвал для горнодобывающей промышленности
kamaz.ru  /  ПАО «КАМАЗ»

Москва, 28 апреля. Новая модель карьерного самосвала называется КамАЗ-65805, теперь она является самой крупной в России.

Машину разрабатывали специалисты научно-технического центра КамАЗа. Новинкой стал новый рядный 12-литровый мотор класса Евро-5. Он работает на дизельном топливе, его мощность составляет 550 лошадиных сил. Грузоподъемность КамАЗ-65805 достигает 60 тонн, это наибольший показатель среди машин производителя.

«В силу своих технических характеристик автомобиль обеспечивает лучшие показатели в отрасли <...> КАМАЗ-65805 проектировали под увеличенные до 12 т допустимые нагрузки на рулевые оси и ведущие мосты с нагрузкой до 21 т.», — отметил главный конструктор научно-технического центра завода.

Конструкция унифицирована под другие КамАЗы, насколько возможно. Создатели хотели сохранить сравнимую высоту и ширину. Это даст возможность автомобилю передвигаться по обычным дорогам.

БелАЗ ранее сообщил о намерении создать электрический самосвал ля карьеров, которые находятся в труднодоступных местах.

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