Глава МИД Ирана даст объяснения в парламенте после «слива» своего секретного интервью

Тегеран, 28 апреля. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вызван в парламент страны для дачи объяснений по поводу утечки его интервью.

Iran's judiciary opens a criminal case for the leaked Zarif audio. Parliament's national security committee summons him for questioning. Accusations that foreign ministry has been infiltrated by spies.#ظريف https://t.co/lDgFqPFDPB — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) April 27, 2021

Комитет по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса направил Зарифу письмо с приглашением явиться на следующее заседание. Центральной темой обсуждения станет утечка записи частного разговора министра, речь в котором шла о судьбе ядерной сделки, отношениях с Россией, конфликте в Сирии и визите командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Москву в 2015 году.

Ожидается, что встреча Зарифа с представителями парламентского комитета состоится в ближайшие две недели.

Тайная беседа

Накануне в Сеть утекли выдержки из неопубликованного интервью главы иранского МИД, которое он якобы дал в минувшем марте. В разговоре Зариф откровенно высказался как о международной повестке, так и о внутриполитической обстановке в Иране.

Так, министр рассказал о самостоятельной политике Касема Сулеймани, который был убит американскими военными в начале 2020 года. С уважением отзываясь о командующем спецподразделения КСИР, Зариф отметил, что именно Сулеймани сыграл существенную роль в политическом сближении Ирана с Россией.

При этом министр отметил, что его личное влияние на внешнюю политику Ирана фактически является «нулевым» — куда больше, по его мнению, в дипломатические процессы интегрированы силовые структуры. Зариф отметил, что дипломатия была принесена в жертву интересам военных, и назвал такой подход ошибочным.

Реакция властей

Обнародованные записи спровоцировали крупный скандал как внутри страны, так и на мировой арене. Вскоре после их публикации было объявлено, что президент Ирана Хасан Роухани поручил незамедлительно начать расследование по факту утечки и найти всех причастных к ней.

Роухани уверен, что публикация этих материалов была нацелена на подрыв международных позиций республики, а также на создание разногласий внутри страны на фоне переговоров по возобновлению ядерной сделки.

«Они (записи — прим. ред.) были опубликованы как раз тогда, когда венские переговоры оказались на пике своего успеха, чтобы спровоцировать разногласия внутри страны», — подчеркнул президент.

Zarif leak aimed to create 'discord' during Iran nuclear talks, says Rouhani: Tehran: Zarif leak aimed to create 'discord' during Iran nuclear talks: Rouhani https://t.co/WWHtD3ab2G pic.twitter.com/DtayzEQJtA — @lastminutenews Your Success is our Victory (@lastminutesnews) April 28, 2021

В МИД Ирана публикацию материалов назвали незаконной. Пресс-секретарь ведомства Саид Хатибзаде отметил, что запись, к которой получили доступ западные СМИ, не предназначалась для публичного распространения. Прокомментировал слив и сам Мохаммад Джавад Зариф.

«Мне очень жаль, что частный теоретический разговор на тему синергии между дипломатией и военной сферой превращают во внутреннюю борьбу», — отметил министр.