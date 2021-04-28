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Глава МИД Ирана даст объяснения в парламенте после «слива» своего секретного интервью

Весь мир
Глава МИД Ирана даст объяснения в парламенте после «слива» своего секретного интервью
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Тегеран, 28 апреля. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вызван в парламент страны для дачи объяснений по поводу утечки его интервью.

Комитет по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса направил Зарифу письмо с приглашением явиться на следующее заседание. Центральной темой обсуждения станет утечка записи частного разговора министра, речь в котором шла о судьбе ядерной сделки, отношениях с Россией, конфликте в Сирии и визите командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Москву в 2015 году.

Ожидается, что встреча Зарифа с представителями парламентского комитета состоится в ближайшие две недели.

Тайная беседа

Накануне в Сеть утекли выдержки из неопубликованного интервью главы иранского МИД, которое он якобы дал в минувшем марте. В разговоре Зариф откровенно высказался как о международной повестке, так и о внутриполитической обстановке в Иране.

Так, министр рассказал о самостоятельной политике Касема Сулеймани, который был убит американскими военными в начале 2020 года. С уважением отзываясь о командующем спецподразделения КСИР, Зариф отметил, что именно Сулеймани сыграл существенную роль в политическом сближении Ирана с Россией.

При этом министр отметил, что его личное влияние на внешнюю политику Ирана фактически является «нулевым» — куда больше, по его мнению, в дипломатические процессы интегрированы силовые структуры. Зариф отметил, что дипломатия была принесена в жертву интересам военных, и назвал такой подход ошибочным.

Реакция властей

Обнародованные записи спровоцировали крупный скандал как внутри страны, так и на мировой арене. Вскоре после их публикации было объявлено, что президент Ирана Хасан Роухани поручил незамедлительно начать расследование по факту утечки и найти всех причастных к ней.

Роухани уверен, что публикация этих материалов была нацелена на подрыв международных позиций республики, а также на создание разногласий внутри страны на фоне переговоров по возобновлению ядерной сделки.

«Они (записи — прим. ред.) были опубликованы как раз тогда, когда венские переговоры оказались на пике своего успеха, чтобы спровоцировать разногласия внутри страны», — подчеркнул президент.

В МИД Ирана публикацию материалов назвали незаконной. Пресс-секретарь ведомства Саид Хатибзаде отметил, что запись, к которой получили доступ западные СМИ, не предназначалась для публичного распространения. Прокомментировал слив и сам Мохаммад Джавад Зариф.

«Мне очень жаль, что частный теоретический разговор на тему синергии между дипломатией и военной сферой превращают во внутреннюю борьбу», — отметил министр.

 

иран роухани зариф
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