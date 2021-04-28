Пасхальная корзина дорожает на Украине вслед за тарифами ЖКХ

Киев, 28 апреля. Известный политик и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал о подорожании в стране продуктовых товаров, которые граждане традиционно приобретают к празднику Пасхи,

Пасхальная корзина на Украине стала дороже на фоне роста цен на жилищно-коммунальные услуги для населения. Собрать пасхальный стол сможет далеко не каждая украинская семья, уверен экс-премьер.

«Экономика — наиболее слабое звено в структуре постмайданной Украины», — заявил Азаров.

На фоне спада экономики страны значительно ухудшаются потребительские настроения украинцев, у которых не хватает денег на продукты. Рост цен на продовольствие не прекращается, указывает политик: пасхальная корзина за год подорожала на Украине на четверть. В прошлом году минимальный набор продуктов к Пасхе обходился гражданам страны в 620 гривен, однако сейчас им придется отдать 780 гривен.

«Рулят идиоты», — отметил Азаров.

По его словам, украинцы уже особо не надеются на стабилизацию продуктовых цен. Также население страны не ожидает индексации пенсий и заработных плат, откладывая необходимые покупки.

Украина стоит на пороге катастрофы с дизельным топливом. Уже в начале мая в стране могут резко вырасти цены на рынке, уверены местные аналитики.