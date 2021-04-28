Саудовская Аравия готова к сотрудничеству с Ираном

Эр-Рияд, 28 апреля. Наследник саудовского престола кронпринц Мухаммед бин Салман в интервью местному телевидению заявил, что хочет наладить отношения с Ираном — главным геополитическим противником Саудовской Аравии на Ближнем Востоке, пишет News-front.

«Иран — соседняя страна, и все, к чему мы стремимся, — это хорошие и особые отношения с Ираном. Мы не хотим, чтобы ситуация в Иране была сложной. Напротив, мы хотим, чтобы Иран развивался и подталкивал регион и мир к процветанию», — сказал кронпринц.

Эр-Рияд и Тегеран разорвали дипломатические отношения в начале 2016 года, после того, как на саудовские диппредставительства в Тегеране и Мешхеде были совершены нападения, спровоцированные казнью шиитского проповедника Нимра ан-Нимра.

По мнению аналитиков издания Financial Times, шаги к примирению двух государств происходят на фоне попыток американского президента Джо Байдена восстановить ядерный договор и снизить напряженность в Ближневосточном регионе. Одним из ключевых факторов резкой смены курса отношений двух стран является желание закончить шестилетнюю войну в Йемене и заработать хорошие очки в администрации Байдена, где пообещали пересмотреть отношения с королевством.

Ранее сообщалось об «иранской ядерной сделке», согласно которой Иран обязан снизить обогащение урана и прекратить разработки в сфере ядерных вооружений, а Вашингтон снимет свои санкции и санкции ЕС, наложенные ими на Исламскую Республику Иран.