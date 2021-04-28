Терапевт объяснил, какую опасность несет обычное подкашливание

Москва, 28 апреля. Подкашливание может стать причиной серьезных заболеваний дыхательных путей. При этом каждый вид кашля характеризуется специфическими проявлениями.

С их помощью можно определить наличие в организме какого-либо заболевания. Об этом рассказала терапевт Людмила Лапа. По ее словам, подкашливание может указывать на кандидозный глоссит.

Второй тип кашля характеризуется появлением мокроты. Это значит, что грибки и инфекция осели в легких.

«Самый коварный тип — когда при кашле испытывается боль в легких. Это говорит об отеке легкого, начале обструкции дыхательных путей», — предупредила Лапа в беседе с телеканалом «Звезда».

Причиной такого кашля может быть как аллергический, так и смешанный генез. Для лечения медики прописывают пациенту серьезную медикаментозную терапию и ингаляции.

Ранее главврач станции скорой и неотложной помощи Николай Плавунов назвал симптомы для срочного вызова скорой помощи. К ним относятся боль в грудной клетке, животе и внезапная потливость.