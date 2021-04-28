В МИД РФ подчеркнули, что жители Донбасса не хотят войны с Украиной

Москва, 28 апреля. Жители Донбасса не хотят воевать с Украиной, никто из них не нападал на ее территорию. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул, что украинские власти решили объявить жителей Донбасса террористами.

«На них нацелили сначала антитеррористическую операцию, потом какую-то операцию объединенных сил. Но у них нет никакого желания, мы это знаем твердо, вести войну с представителями киевского режима», — цитируют РИА Новости Лаврова.

Министр иностранных дел России заявил, что Альянс предвзято оценивает ситуацию на востоке Украины и всячески выгораживает агрессивные действия Киева.

Ранее сообщалось, что Лавров заявил о необходимости избежать войны с Украиной в Донбассе. Россия продолжает выступать за мирное урегулирование конфликта в регионе.