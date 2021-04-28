Блинкен оценил возможность встречи Путина с Байденом

Вашингтон, 28 апреля. Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ход подготовки к встрече президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным.

По его словам, администрация Белого дома до сих не знает, принял ли российский лидер приглашение Байдена на участие в международном саммите.

«Не знаю, было ли оно формально принято, но мы говорим об этом, о дате возможной встречи», — сказал он.

Ранее стало известно, что американский президент отказался обсуждать тему предварительных условий встречи с Путиным. Соответствующий вопрос ему задали представители информационных агентств. Однако глава администрации Белого дома ушел от ответа, пообещав уделить время этой теме в другой раз.