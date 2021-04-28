Эксперты Роспотребнадзора поделились рекомендациями по выбору яиц и куличей на Пасху

Москва, 28 апреля. Куличи, яйца и творог являются одними из главных символов Пасхи. Россиянам рассказали, как не ошибиться при покупке этих продуктов.

Специалисты Роспотребнадзора в преддверии Пасхи рассказали жителям России, как правильно выбирать яйца, пасхальные куличи и творог. Соответствующая информация была приведена на официальном сайте ведомства.

При покупке яиц эксперты советуют обращать внимание на состояние скорлупы. Так, показателем качества будет являться дата сортировки и внешний вид продукта. Яйца должны быть гладкими и ровными, а их окрас — равномерным. Роспотребнадзор обращает внимание на недопустимость наличия на яйцах повреждений, кровяных следов и перьев.

Качественный творог можно выбрать по цвету. Так, хороший молочный продукт должен иметь белый цвет с кремовым оттенком. Упаковка творога должна быть герметичной.

Гражданам рекомендуется обращать внимание на верхушку пасхальных куличей. Если она подмокла, то продукт может быть испорчен еще до окончания срока его годности. Не допускается наличие пустот на нижней и боковой поверхностях кулича, а также подгоревших мест и неровностей.

Ранее сообщалось, что блогеры портала Klymenko Time сравнили стоимость пасхальных продуктов в Киеве и Москве. Традиционные куличи оказались дороже в украинских магазинах.