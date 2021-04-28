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Венгерский политолог заявил о скорой смене формата Евросоюза

Политика
Венгерский политолог заявил о скорой смене формата Евросоюза
pixabay.com

Будапешт, 28 апреля. Венгерский политолог Миклош Кевехази предрек Евросоюзу крах из-за провала кампании по вакцинации от коронавируса.

По его словам, неэффективная политика ЕС и неспособность решать актуальные проблемы заставляют думать, что в скором времени Евросоюз сменит формат и уже не будет таким, как прежде. Но промахи в прививочной кампании являются лишь верхушкой айсберга, так как раскол Евросоюза начался уже давно.

«Сфера противоречий охватывает вопросы миграции, традиционных семейных ценностей, национального суверенитета и многие другие. На этих линиях разлома наблюдается наиболее жесткий конфликт западноевропейских государств с центральноевропейскими и восточноевропейскими странами», — цитирует эксперта «ПолитРоссия».

Как считает Миклош Кевехази, вскоре все может радикально измениться, но ЕС теперь напоминает скорее медленный танкер, а не быстрый парусник. Евросоюзу предстоит преодолеть внутренний раскол, если он хочет остаться в том же составе, говорит политолог. В частности, Брюссель может «закрутить гайки», диктуя свои условия, или образовать альянсы внутри Союза.

Ранее глава Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль ответил на планы Евросоюза словами Сталина.

евросоюз венгрия политика
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