Лавров ответил главе британской разведки на слова о «слабеющей» России

Москва, 28 апреля. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слова главы британской внешней разведки Ричарда Мура о России, которую он назвал «угасающей державой», врожденным высокомерием.

Руководитель британской внешней разведки Ричард Мур в заявлении для прессы ранее назвал Россию угасающей в сферах экономики и в демографическом отношении. В то же время он считает, что Москва представляет одну из наиболее насущных проблем.

«Возвращаясь к Великобритании. Да, мы видим, как они продолжают антироссийскую линию. Недавно их шеф MИ-6, службы внешней разведки, сделал заявление о том, что Россия — это угасающая держава, надо за ней приглядывать, потому что в таком состоянии она может делать какие-то резкие движения. Это врожденное высокомерие и врожденная убежденность, что ты правишь миром по-прежнему», — сказал Лавров в интервью РИА Новости.

Вместе с этим Мур заявил о необходимости для Великобритании взаимодействовать с Москвой и уважать роль государства в мире, однако предпринимать шаги, направленные на «сдерживание».