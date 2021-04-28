Режиссер Белозорович объявил о начале работы над вторым сезоном проекта «Алекс Лютый»

Известный советский и российский актер и режиссер кино и дубляжа Леонид Белозорович заявил ФАН, что начал работу над вторым сезоном телесериала «Алекс Лютый».

Уроженец города Речица, что в Белоруссии, в эксклюзивном интервью рассказал о своих текущих планах касательно работы.

«Почти год назад у нас на канале НТВ прошел первый сезон «Алекса Лютого», причем с большим успехом, — отметил собеседник ФАН. — Сейчас я выполняю заказ на второй сезон, он называется «Алекс Лютый. Дело Шульца».

По словам режиссера, в нем также будет двенадцать серий (в среднем — по 47 минут каждая).

«Тема, конечно, будет такая же, как и в дебютном сезоне, — подчеркнул Белозорович. — На данный момент я занимаюсь тем, что выбираю натуру. Сюжет, понятное дело, раскрывать не буду, но скажу, что это очень драматичный, очень сложный проект».

Global Look Press / Mosfilm / via Globallookpress.com

В первом сезоне главные роли сыграли Дмитрий Муляр, Сергей Пускепалис, Владислав Коноплев, Алексей Кирсанов, Юрий Ицков, Анастасия Мытражик, Екатерина Решетникова, Дирк Мартенс, Геннадий Смирнов, Андрей Зибров и другие.

Сериал основан на реальных событиях времен Великой Отечественной войны и рассказывает о событиях вокруг имени гитлеровского палача Александра Лехновского, известного как Алекс Лютый.

В реальности существовал Александр Юхновский, он же, до ареста лишь в 1975 году, — Александр Мироненко. За зверства, совершенные во время войны (суд признал Юхновского пособником фашистов в убийствах более двух тысяч человек), его приговорили к высшей мере наказания — расстрелу.

Все прошения обвиняемого о помиловании были отклонены, и 23 июня 1977 года приговор был приведен в исполнение.

Ранее Леонид Белозорович рассказал подробности съемок телесериала «Золото Лагина», где главную роль сыграл Александр Балуев.