Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 апреля 11:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:12
Шоу-бизнес
Врач-репродуктолог опровергла возникновение рака у Фриске из-за ЭКО
11:12
Происшествия
Детскую поликлинику эвакуировали в Ульяновске из-за задымления
11:11
Общество
Кладоискатель помог американской семье найти сейф с сокровищами 1958 года
11:08
Происшествия
Телефонные мошенники похитили у петербургской пенсионерки почти 150 тыс. рублей
11:05
Общество
Жители жилого дома в Калининграде платят УК за уборку подъезда и делают ее сами
11:04
Происшествия
Фура перевернулась и перекрыла дорогу: видео с места ДТП на трассе «Таврида»
11:04
Политика
Звезда «Реальных пацанов» Бежанян намерен участвовать в праймериз ЕР
11:02
Политика
Латвийский посол прибыл в МИД после решения Риги выслать дипломата России
11:00
Весь мир
Глава МИД Ирана даст объяснения в парламенте после «слива» своего секретного интервью
11:00
Общество
Психолог Марианна Абравитова разоблачила и пристыдила рыжего из «Иванушек»
10:59
Происшествия
Норильчанина задержали за публичный призыв к терроризму
10:58
Политика
Британский военный рассказал о новых целях пропаганды США на Украине
10:58
Шоу-бизнес
Марина Зудина после осуждения Прокловой вспомнила о ее любви к Табакову
10:56
Наука
Российский ученый рассказал о возможном создании космонавтов-киборгов
10:55
Политика
Лавров объяснил, кто может заставить Киев выполнять Минские соглашения
10:55
Экономика
КамАЗ выпустил новый самосвал для горнодобывающей промышленности
10:54
Весь мир
Киев обвинил 260 иностранцев в участии в конфликте в Донбассе
10:52
Украина
Пасхальная корзина дорожает на Украине вслед за тарифами ЖКХ
10:50
Общество
Режиссер Белозорович объявил о начале работы над вторым сезоном проекта «Алекс Лютый»
10:45
Общество
Терапевт объяснил, какую опасность несет обычное подкашливание
Все новости

Режиссер Белозорович объявил о начале работы над вторым сезоном проекта «Алекс Лютый»

Общество
Режиссер Белозорович объявил о начале работы над вторым сезоном проекта «Алекс Лютый»
Кадр из сериала «Алекс Лютый»  / 

Известный советский и российский актер и режиссер кино и дубляжа Леонид Белозорович заявил ФАН, что начал работу над вторым сезоном телесериала «Алекс Лютый».

Уроженец города Речица, что в Белоруссии, в эксклюзивном интервью рассказал о своих текущих планах касательно работы.

«Почти год назад у нас на канале НТВ прошел первый сезон «Алекса Лютого», причем с большим успехом, — отметил собеседник ФАН. — Сейчас я выполняю заказ на второй сезон, он называется «Алекс Лютый. Дело Шульца».

По словам режиссера, в нем также будет двенадцать серий (в среднем — по 47 минут каждая).

«Тема, конечно, будет такая же, как и в дебютном сезоне, — подчеркнул Белозорович. — На данный момент я занимаюсь тем, что выбираю натуру. Сюжет, понятное дело, раскрывать не буду, но скажу, что это очень драматичный, очень сложный проект».

Режиссер Белозорович объявил о начале работы над вторым сезоном проекта «Алекс Лютый»
Global Look Press  / Mosfilm / via Globallookpress.com

В первом сезоне главные роли сыграли Дмитрий Муляр, Сергей Пускепалис, Владислав Коноплев, Алексей Кирсанов, Юрий Ицков, Анастасия Мытражик, Екатерина Решетникова, Дирк Мартенс, Геннадий Смирнов, Андрей Зибров и другие.

Сериал основан на реальных событиях времен Великой Отечественной войны и рассказывает о событиях вокруг имени гитлеровского палача Александра Лехновского, известного как Алекс Лютый.

В реальности существовал Александр Юхновский, он же, до ареста лишь в 1975 году, — Александр Мироненко. За зверства, совершенные во время войны (суд признал Юхновского пособником фашистов в убийствах более двух тысяч человек), его приговорили к высшей мере наказания — расстрелу.

Все прошения обвиняемого о помиловании были отклонены, и 23 июня 1977 года приговор был приведен в исполнение.

Ранее Леонид Белозорович рассказал подробности съемок телесериала «Золото Лагина», где главную роль сыграл Александр Балуев.

сериал алекс лютый леонид белозорович
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 326324 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 93750 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 66092 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Шоу-бизнес 66074 25 апреля 2021
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Наука 38118 26 апреля 2021
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Все новости / Общество / Режиссер Белозорович объявил о начале работы над вторым сезоном проекта «Алекс Лютый»
Рейтинг@Mail.ru