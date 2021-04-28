Участковый из Воронежа спас пенсионерку из затопленной кипятком квартиры

Воронеж, 28 апреля. Пенсионерка устроила потоп в квартире из-за загоревшегося ковра. Происшествие чуть не стоило ей жизни, сообщили сотрудники МВД.

Жительница Воронежа положила на стиральную машину ковер, который воспламенился от спички. Пламя расплавило водопроводную трубу, а женщина чуть не лишилась жизни. Кипяток залил квартиру, образовалось большое количество пара.

К счастью, недалеко от дома находился участковый Евгений Скозубенко. Он услышал крики о помощи. Мужчине удалось пробраться в квартиру и вывести испуганную женщину на балкон. Сотрудники пожарной службы перекрыли воду и устранили возгорание. Женщина серьезно не пострадала, ей оказали необходимую помощь.

Ранее сообщалось о возгорании в квартире на Красноармейской набережной в Москве. Из здания были эвакуированы семь человек и кот. Благодаря слаженным действиям спасателей никто серьезно не пострадал. В доме во время пожара находились два инвалида, которых тоже удалось спасти.