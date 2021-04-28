Лавров пристыдил Киев за попытку «переподтвердить» режим прекращения огня в Донбассе

Москва, 28 апреля. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал стыдными и недостойными попытки киевских властей доказать необходимость «переподтвердить» прекращение огня в Донбассе.

Представитель российского дипведомства в интервью РИА Новости отметил, что на протяжении последней недели на Украине ожесточенно пытаются продвигать соответствующий тезис.

«Насчет того, что гибнут люди и что происходит на линии соприкосновения, Киев в последнюю пару недель как-то очень ожесточенно стал продвигать необходимость еще раз переподтвердить прекращение огня. Все западные его покровители стали взывать к нам: повлияйте на Донбасс, чтобы прекращение огня наконец по-настоящему состоялось», — говорит Лавров.

Он заявил, что вместо того, чтобы выполнять взятые на себя обязательства, киевские власти начали «играть словами» и подменять четкую схему «мутными формулировками». Глава МИД РФ так же отметил, что сами жители Донбасса не хотят воевать с Украиной и никто из них не нападал на ее территорию.