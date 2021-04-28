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Санкции США могут помешать поставкам российской нефти в Белоруссию

  /   Обновлено: 28 апреля 2021 10:29
Экономика
Санкции США могут помешать поставкам российской нефти в Белоруссию
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 апреля. Экономические санкции против Минска станут потенциальным препятствием для российских экспортеров нефти.

Белорусский НПЗ «Нафтан» может лишиться поставок нефти из Российской Федерации, об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. США ввели санкции против «Белнефтехима» и НПЗ «Нафтан». Поставщики из России опасаются также попасть под ограничения, поэтому могут приостановить сотрудничество.

Reuters пишет, что поставки нефти на выгодных условиях являются прямой поддержкой, которую Москва предоставляет Минску. Белоруссия получает 5,5 миллиона баррелей российской нефти в месяц. Источники рассказывают, что несколько крупных нефтяных компаний России не планируют поставлять нефть на «Нафтан» в мае.

В Белоруссии ранее заявили, что пойдут на диалог с Западом только на определенных условиях. Одновременно Минск защищает национальные интересы «с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа». В частности, власти запретили ввоз и реализацию в стране продукции компаний Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf, пишет INFOX.

нефть белоруссия санкции сша экспорт нефти нафтан россия и белоруссия
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