Американские СМИ назвали рискованным мероприятием встречу Путина с Байденом

Вашингтон, 28 апреля. Встреча президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена станет довольно рискованным мероприятием, заявил бывший американский посол в Казахстане и Грузии Уильям Кортни.

Ранее американский лидер предложил российскому коллеге провести переговоры на нейтральной территории. По словам Кортни, если диалог состоится, то он будет иметь крайне серьезные последствия, передает «ПолитРоссия».

«Некоторый прогресс возможен, но риски могут быть больше, чем на большинстве предыдущих саммитов<...>Байден при таком жестком подходе России к отношениям с США может столкнуться с риском ухудшения ситуации», — подчеркнул он.

Американский внешнеполитический аналитик Иэн Бреммер ранее заявил, что первые 100 дней президентства Байдена являются вполне успешными, если рассматривать его достижения в области внутренней политики.