ВОЗ сообщила о выявлении британского штамма коронавируса еще в трех странах

Женева, 28 апреля. Случаи заражения британским штаммом коронавируса зафиксировали еще в трех государствах с 20 апреля. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Изначально вариация была обнаружена в Великобритании. Мутация более заразна по сравнению с другими штаммами. Случаи заболевания британской мутацией выявили еще в трех странах за последнюю неделю. Их общее число составило 139.

Также наблюдается расширение географии штамма, который первоначально выявили в ЮАР. В настоящее время случаи заражения этой мутацией зарегистрированы в 87 государствах. Вариации коронавируса, обнаруженные в Бразилии и Японии, на данный момент циркулируют в 54 странах, сообщает ТАСС.

До этого эксперты ВОЗ оценили характеристики индийской мутации коронавируса. Он оказался более заразным и устойчивым к антителам.

При этом вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна против индийского штамма. Об этом рассказал директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает «Ридус».