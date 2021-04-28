Новосибирский подросток заковал возлюбленную в наручники и стал фигурантом дела

Новосибирск, 28 апреля. Молодой парень приревновал свою 17-летнюю девушку к другу по переписке и пристегнул ее к батарее. Освободиться пленнице помогла ее мать.

Сцена с признаками ревности произошла 23 апреля в комнате одного из студенческих общежитий. Пара находилась в помещении вдвоем, но студентка периодически заходила в мессенджеры, это не понравилось возлюбленному. Поэтому он решил приковать ее к батарее, чтобы та не смогла переписываться с другими.

Далее 16-летний юноша ушел, а девушка смогла взять в руки телефон и дозвониться до матери. На место вызвали правоохранителей, которые освободили потерпевшую. Подозреваемого задержали и доставили в полицейский участок.

Ревнивцу грозит от трех до пяти лет лишения свободы, если его вину докажут. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Еще одна ссора на почве ревности случилась между пермской парой. Из-за нее девушку силой затолкали в багажник машины и увезли в неизвестном направлении прямо на глазах прохожих, сообщало URA.RU.