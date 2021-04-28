Россиян предупредили о неожиданном проявлении коронавируса

Москва, 28 апреля. Клинические признаки у больного коронавирусом человека могут не быть ярко выраженными, предупредили медики.

Именно поэтому даже с нормальной сатурацией (то есть содержанием кислорода в крови) на компьютерной томографии врачи могут наблюдать картину поражения легких в 40–50%. Об этом рассказал главврач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова московского департамента здравоохранения Николай Плавунов.

«Если на первом этапе мы могли всех пациентов эвакуировать в больницу, то дальше ситуация менялась. У нас появлялось больше информации о клинических проявлениях данного заболевания», — объяснил специалист в беседе с РИА Новости.

Ранее россиянам объяснили, почему после вакцинации от COVID-19 могут не выработаться антитела. Как оказалось, это может произойти из-за индивидуальных особенностей организма человека.