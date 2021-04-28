Новое слушание дела по иску Пригожина к Милову состоится 18 мая

Москва, 28 апреля. Черемушкинский суд объявил о готовности вынести решение по иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести и достоинства к соратнику блогера Алексея Навального Владимиру Милову 18 мая.

Как сообщает пресс-служба компании «Конкорд», 27 апреля в Черемушкинском суде состоялось заседание по иску Пригожина к Милову из-за распространения порочащих деловую репутацию предпринимателя сведений в сети Интернет.

Раньше соратник Навального ссылался на издания «Росбалт» и «Медуза»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Однако сейчас ответчик указывает только «Медузу». В свою очередь, истец предоставил суду документы, подтверждающие, что «Медуза» не является средством массовой информации на территории РФ.

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

Суд попросил ответчика разъяснить, каким образом он выкладывал видеоматериалы на YouTube-канале «Навальный Live», не зная, кто их публикует и распространяет.

«Представитель Милова ничего вразумительного ответить на этот вопрос не смогла, чем укрепила позицию истца. Судья потребовал к следующему заседанию разъяснить доверителей, кто и каким образом публикует материалы на вышеуказанном YouTube-канале, и объявил о готовности выйти на решение к следующему заседанию», — добавила пресс-служба.

Ранее Люблинский суд Москвы рассмотрел иск Пригожина против Милова и потребовал взыскать со сторонника Навального 350 тысяч рублей.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.