Синоптики предупредили россиян об аномалии на майских праздниках

Москва, 28 апреля. Аномальная погода ожидает россиян на предстоящих майских выходных. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Европейскую часть страны накроет «невероятно аномальными» дождями. Также ожидается усиление порывов ветра. Дождь будет идти 1 мая. На следующий день выйдет солнце, но 3 мая начнутся аномальные осадки.

Погода будет неустойчивая и холодная. За период с 1 по 9 мая выпадет более 35 миллиметров осадков. Этот показатель превышает половину месячной нормы за май, предупредил Тишковец. Также он отметил, что планировать выезд на природу можно ближе к 9 мая.

До этого сообщалось, что дожди и холодная погода ожидает петербуржцев 28 апреля. На формирование погоды в городе влияет тыловая часть циклонического вихря.