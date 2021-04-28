У безработного москвича украли внедорожник стоимостью 2,5 млн рублей

Красногорск, 28 апреля. Безработный житель столицы лишился дорогостоящей иномарки в Красногорске. Как стало известно ФАН, машина стояла на неохраняемой парковке несколько дней.

В дежурную часть полиции 27 апреля обратился 38-летний мужчина с сообщением, что у него от дома № 8 по улице Зверева в Красногорске угнали японский внедорожник стоимостью 2,5 млн рублей. Правоохранители выяснили, что потерпевший оставил машину на неохраняемой стоянке еще 23 апреля, а обнаружил пропажу через три дня. Сыщики пока не смогли задержать автоугонщиков по горячим следам. Сейчас они изучают камеры видеонаблюдения.

«Дело в том, что это не единственная кража машины, случившаяся на этой автостоянке, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — В этот же день к нам обратился еще один 36-летний житель города Москвы, который трудится заместителем директора в коммерческой организации в Раменском. У него похитили японский внедорожник в прошедшие сутки».

Пострадавший заместитель директора оценил свою машину в 1 млн 680 тыс. рублей, ущерб для него является значительным.

«Скорее всего, машины угоняли профессионалы. Это следует из того, что они практически не оставили улик. В первом случае эксперты изъяли след обуви, который может помочь в розыске преступников. Во втором случае вообще не найдено ничего, что могло бы способствовать раскрытию преступления», — дополнил источник.

В обоих случаях были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». Если преступники будут найдены, а их вина будет доказана в суде, то злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.