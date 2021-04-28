Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 апреля 11:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:11
Общество
Кладоискатель помог американской семье найти сейф с сокровищами 1958 года
11:08
Происшествия
Телефонные мошенники похитили у петербургской пенсионерки почти 150 тыс. рублей
11:05
Общество
Жители жилого дома в Калининграде платят УК за уборку подъезда и делают ее сами
11:04
Происшествия
Фура перевернулась и перекрыла дорогу: видео с места ДТП на трассе «Таврида»
11:04
Политика
Звезда «Реальных пацанов» Бежанян намерен участвовать в праймериз ЕР
11:02
Политика
Латвийский посол прибыл в МИД после решения Риги выслать дипломата России
11:00
Весь мир
Глава МИД Ирана даст объяснения в парламенте после «слива» своего секретного интервью
11:00
Общество
Психолог Марианна Абравитова разоблачила и пристыдила рыжего из «Иванушек»
10:59
Происшествия
Норильчанина задержали за публичный призыв к терроризму
10:58
Политика
Британский военный рассказал о новых целях пропаганды США на Украине
10:58
Шоу-бизнес
Марина Зудина после осуждения Прокловой вспомнила о ее любви к Табакову
10:56
Наука
Российский ученый рассказал о возможном создании космонавтов-киборгов
10:55
Политика
Лавров объяснил, кто может заставить Киев выполнять Минские соглашения
10:55
Экономика
КамАЗ выпустил новый самосвал для горнодобывающей промышленности
10:54
Весь мир
Киев обвинил 260 иностранцев в участии в конфликте в Донбассе
10:52
Украина
Пасхальная корзина дорожает на Украине вслед за тарифами ЖКХ
10:50
Общество
Режиссер Белозорович объявил о начале работы над вторым сезоном проекта «Алекс Лютый»
10:45
Общество
Терапевт объяснил, какую опасность несет обычное подкашливание
10:44
Общество
Жителей Прикамья предупредили о новой опасной вспышке коронавируса
10:41
Армия
В МИД РФ подчеркнули, что жители Донбасса не хотят войны с Украиной
Все новости

У безработного москвича украли внедорожник стоимостью 2,5 млн рублей

Происшествия
У безработного москвича украли внедорожник стоимостью 2,5 млн рублей
pixabay.com  / 

Красногорск, 28 апреля. Безработный житель столицы лишился дорогостоящей иномарки в Красногорске. Как стало известно ФАН, машина стояла на неохраняемой парковке несколько дней.

В дежурную часть полиции 27 апреля обратился 38-летний мужчина с сообщением, что у него от дома № 8 по улице Зверева в Красногорске угнали японский внедорожник стоимостью 2,5 млн рублей. Правоохранители выяснили, что потерпевший оставил машину на неохраняемой стоянке еще 23 апреля, а обнаружил пропажу через три дня. Сыщики пока не смогли задержать автоугонщиков по горячим следам. Сейчас они изучают камеры видеонаблюдения.

«Дело в том, что это не единственная кража машины, случившаяся на этой автостоянке, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — В этот же день к нам обратился еще один 36-летний житель города Москвы, который трудится заместителем директора в коммерческой организации в Раменском. У него похитили японский внедорожник в прошедшие сутки».

Пострадавший заместитель директора оценил свою машину в 1 млн 680 тыс. рублей, ущерб для него является значительным.

«Скорее всего, машины угоняли профессионалы. Это следует из того, что они практически не оставили улик. В первом случае эксперты изъяли след обуви, который может помочь в розыске преступников. Во втором случае вообще не найдено ничего, что могло бы способствовать раскрытию преступления», — дополнил источник.

В обоих случаях были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». Если преступники будут найдены, а их вина будет доказана в суде, то злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

красногорск внедорожник безработный угон автомобиля
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 326324 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 93750 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 66092 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Шоу-бизнес 66074 25 апреля 2021
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Наука 38118 26 апреля 2021
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Все новости / Происшествия / У безработного москвича украли внедорожник стоимостью 2,5 млн рублей
Рейтинг@Mail.ru