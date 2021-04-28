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Спрогнозирован рост числа промоакций и скидок на рынке недвижимости РФ

  /   Обновлено: 28 апреля 2021 10:22
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Экономика
Спрогнозирован рост числа промоакций и скидок на рынке недвижимости РФ
pixabay.com  /  Schluesseldienst

Москва, 28 апреля. Застройщики будут вынуждены предложить более выгодные условия россиянам, когда действие программы льготной ипотеки закончится.

Граждане увидят больше скидок, акций и специальных предложений, считают аналитики агрегатора «Циан». О прогнозе специалистов говорится в материале «Ленты.ру». Рынок, по их мнению, будет вынужден адаптироваться, когда государство свернет программу льготной ипотеки.

Значительного падения цен на жилье не будет. Оно было бы возможно только при значительном увеличении объема предложения на рынке недвижимости. Однако жители России могут увидеть появление большого количества скидок и специальных условий покупки.

«Для стимулирования спроса в новых условиях застройщикам придется вернуться к более аккуратной индексации цен, увеличить число акций и специальных предложений», — говорят специалисты.

Банки также заинтересованы в сохранении клиентов. В «Циан» ожидают рост предложения особых ипотечных условий в отдельных проектах. Аналитики уверены, что банки будут сотрудничать с девелоперами в этом направлении.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что регулятор обсудит возможность возврата к допандемическим уровням надбавок по ипотеке с небольшим первоначальным взносом. Дело в том, что отмечаются признаки перегрева рынка.

Инициативу по рефинансированию кредитов обманутых дольщиков призвал включить в нацпроект «Жилье и городская среда» депутат Госдумы Александр Якубовский. Государство не может оставить в беде граждан, которые годами платят за недостроенные дома, цитирует его INFOX.

застройщики рынок жилья циан льготная ипотека рынок недвижимости скидки на квартиры
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