Лавров заявил, что изменение Минских соглашений может привести к резне в Донбассе

Москва, 28 апреля. Внесение изменений в минские договоренности приведет к резне в Донбассе, считает глава МИД России Сергей Лавров.

Команда президента Украины Владимира Зеленского прилагает серьезные усилия для внесения изменений в минские договоренности. Страны Запада также заявляют о необходимости «смягчить» условия. Об этом Лавров заявил в интервью РИА Новости.

«Понятно, что если они сделали бы так, если бы им кто-то позволил бы сделать так, то там была бы резня по большому счету», — заметил он.

Глава МИД РФ считает, что именно Запад может заставить Киев полностью соблюдать договоренности. Лавров напомнил, что Зеленский сам подтвердил их безальтернативность еще в декабре 2019 года.

Лавров ранее заявил о необходимости избежать войны с Украиной в Донбассе.