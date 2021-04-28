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Елену Проклову требуют лишить звания «Заслуженной артистки» из-за скандала

Шоу-бизнес
Елену Проклову требуют лишить звания «Заслуженной артистки» из-за скандала
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 28 апреля. Фанаты актрисы Марины Зудиной решили наказать Проклову за ее попытку оклеветать известного актера и режиссера Олега Табакова, призвав отнять у нее звание.

В шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» Елена Проклова сделала скандальное заявление о домогательствах со стороны именитого актера много лет назад. Несмотря на то, что она не назвала имени, многие тут же посчитали, что речь шла о покойном Олеге Табакове.

Его ученики и поклонники не могли пройти мимо, решив затравить и наказать актрису. Сама же Проклова не стала комментировать появившиеся в соцсетях догадки о предполагаемом виновнике. О ситуации в своем блоге Instagram высказалась даже сама Марина Зудина, вдова скончавшегося режиссера.

«Мне стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание. Пусть господь простит ее», – объяснила свою позицию звезда.

Менее спокойно к признанию Прокловой отнеслись фанаты. Они начали требовать лишить актрису звания «Заслуженная артистка России».

«Не может женщина, порочащая имя великого мэтра, иметь звание заслуженной артистки!»

«Полностью согласна, требуем лишить!» — высказали мнение в комментариях пользователи.

Олег Табаков скончался в 2018 году, оставив молодую жену Марину Зудину воспитывать двоих детей. У него есть и двое старших наследников от первого брака, отношения с которыми сильно испортились при разводе.

проклова зудина табакова
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