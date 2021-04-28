Россияне рассказали, какие дела по дому не любят больше всего

Москва, 28 апреля. Многие граждане РФ из перечня дел по быту хотели бы переложить на других мытье окон, рассказали аналитики сервиса «Работа.ру» и «СберУслуги».

Согласно данным опроса, около 40% россиян хотели бы, чтобы чисткой окон занимались специалисты, говорится в результатах опроса. В нем принимали участие свыше 2,3 тыс. россиян из всех регионов РФ.

Примерно 37% россиян рассказали, что хотели бы переложить свои обязанности по уборке дома на кого-нибудь другого. Еще 36% граждан заявили, что оставили бы работы по ремонту жилища квалифицированным специалистам. Треть респондентов не хотела бы выполнять обязанности кулинара в доме.

Самые бестактные люди проживают в городах Ростов-на-Дону, Сочи и Воронеже. Как сообщалось ранее, опрос проводился независимым исследовательским агентством Zoom Market в марте 2021 года.