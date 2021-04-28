Лавров заявил, что Киеву нет смысла рассчитывать на военную помощь из Вашингтона

Москва, 28 апреля. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украине бессмысленно рассчитывать на военную помощь США.

Лидер российского дипведомства в комментарии РИА Новости отметил, что об этом всем и всегда было известно.

«На военную помощь Соединенных Штатов рассчитывать бессмысленно. Это было известно всем и всегда. Если кто-то питал иллюзии, что такая помощь придет — ну, грош цена таким советчикам в любом правительстве», — сказал он.

При этом попытки Киева продвигать необходимость «переподтвердить» прекращение огня в Донбассе и оживить эту тему Лавров назвал стыдными и недостойными.

Тем не менее, в Киеве продолжают предпринимать попытки по подключению Вашингтона к внутригосударственному конфликту — украинский лидер Владимир Зеленский уверен, что членов «нормандской четверки» должно быть больше, однако США не намерены становиться участниками переговоров.