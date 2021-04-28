Названа самая безопасная страна в пандемию коронавируса

Сингапур, 28 апреля. Сингапур признали самой безопасной страной в период пандемии коронавирусной инфекции, сообщили эксперты Bloomberg.

Столь благоприятная эпидемиологическая ситуация сложилась благодаря крайне высокому темпу вакцинации. Сингапур вовремя закрыл границы, на территории государства действовал строгий карантин для заболевших и тех, кто с ними контактировал. Для составления рейтинга эксперты изучили показатели смертности, общее количество больных, статистику по вакцинации и количество проведенных тестов. Сингапур занял первое место, следом идут Новая Зеландия, Австрия и Израиль.

Всего эксперты изучили 53 страны, Россия заняла 22-е место. За время пандемии на территории РФ было выявлено 4,7 млн случаев заражения коронавирусом и 108 тыс. смертей. Полностью вакцинированы 7,5 млн россиян.

Ранее сообщалось о способности ультрафиолета убивать коронавирус. В ходе эксперимента выяснилось, что солнечные лучи способны уничтожать вирус в восемь раз быстрее, чем считалось раньше.