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Вдова Табакова извинилась перед Прокловой и пожелала ей счастья

Шоу-бизнес
Вдова Табакова извинилась перед Прокловой и пожелала ей счастья
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova / Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Москва, 28 апреля. Вдова режиссера Олега Табакова Марина Зудина написала пост в Instagram, в котором извинилась перед Еленой Прокловой после интервью на НТВ, где актриса рассказала о домогательствах.

Актриса Елена Проклова в программе «Секрет на миллион» рассказала о пережитых в 15-летнем возрасте домогательствах со стороны именитого артиста, имя которого назвать отказалась, так как он уже умер. Пользователи Сети пришли к выводу, что это был Олег Табаков. Он снимался с Прокловой в ленте «Гори, гори, моя звезда», когда артистке было 15 лет.

Вдова театрального режиссера Марина Зудина обвинила коллегу в самопиаре и нелестно высказалась в ее адрес. Однако спустя время Зудина все же принесла извинения Прокловой. По ее словам, актриса хорошо относилась к Табакову, поэтому не могла бы рассказать о нем подобное.

«Я уверена, что ни за какие деньги она бы не стала говорить в его адрес подобное. Мои резкие ответы были вызваны лишь вторжением в мое личное пространство и открытыми оскорблениями в адрес моего мужа и меня. Если я обидела чем-то Елену, то в этом виновата желтая пресса и некоторые из вас! Я желаю ей личного счастья, удачи и любви, которая лечит любые раны! Если не сдержалась и была резка, я извиняюсь», — написала Зудина.

Ранее нелестно о поступке Прокловой высказалась актриса Лия Ахеджакова. Она считает недопустимым делать личную жизнь достоянием общественности, а ее слова о домогательствах назвала омерзительными.

табаков проклова зудина
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