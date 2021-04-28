Запад нестандартно ответил на ситуацию с Россией и Чехией

Лондон, 28 апреля. Западные государства необычным образом отреагировали на скандал между Москвой и Прагой, считают британские аналитики.

Журналисты из The Spectator сравнили ответ зарубежных стран на ситуацию с Чехией и на резонансное дело Скрипалей, передает «ПолитРоссия». Британские аналитики также напомнили о решениях Лондона, предпринятых в ситуации с экс-сотрудником ГРУ.

«Великобритания действовала по аналогии с чешскими властями при высылке сотрудников российского посольства, и в ее случае западные страны проявили солидарность, отозвав в общей сложности 342 российских дипломата. В истории с Прагой ничего подобного не произошло», — подчеркнули в зарубежном издании.

Ранее писатель Николай Стариков назвал причину чешских провокаций в адрес России. По словам публициста, Прага хочет выслужиться перед США.