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Число ежедневных вакцинаций от COVID-19 в ЮВО выросло до четырех тысяч

Армия
Число ежедневных вакцинаций от COVID-19 в ЮВО выросло до четырех тысяч
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Ростов-на-Дону, 28 апреля. Число ежедневных инъекций вакцины от коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях ЮВО возросло до четырех тысяч в сутки.

В сообщении отмечается, что военные госпитали и поликлиники Южного военного округа (ЮВО) приступили к вакцинации уже шестой партией отечественного препарата «Спутник V».

Ранее в войска округа поступило 15 тысяч доз препарата. Он был доставлен для соединений и воинских частей, дислоцированных в Крыму, а также для новобранцев и гражданского персонала военных баз ВС России в Абхазии и Южной Осетии, передает телеканал «Звезда».

Подчеркивается, что прививка от COVID-19 делается на добровольной основе. Перед вакцинацией проводится медицинский осмотр с термометрией и тестированием на наличие антител. После инъекции в течение получаса все пациенты находятся под присмотром врачей.

Ранее сообщалось, что российские ученые до конца мая выпустят в гражданский оборот 57 млн доз вакцины от коронавируса.

юво вакцинация коронавирус
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Все новости / Армия / Число ежедневных вакцинаций от COVID-19 в ЮВО выросло до четырех тысяч
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