Житель Кемерова получил посылку с набитым наркотиками пылесосом

Новосибирск, 28 апреля. Новосибирская полиция задержала мужчину, получившего пылесос с четырьмя килограммами наркотиков внутри. Гражданин хотел расфасовать наркотики и заняться продажами.

Спецоперацию провели совместно с бойцами спецотряда «Гром». Правоохранители заинтересовались посылкой, которую отправили вместе с пылесосом. При осмотре выяснилось, что в технике лежит огромное количество мефедрона, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники правоохранительных органов заключили наркокурьера под стражу. Также ему предъявлено обвинение по статье 228.1. УК РФ. По данному уголовному делу ведется расследование.

Жительница Уссурийска, находившаяся в федеральном розыске за нелегальный оборот наркотических средств, попалась полиции при попытке подкупа инспектора ДПС. Она управляла автомобилем Nissan Juke в состоянии алкогольного опьянения, сообщало издание Deita.