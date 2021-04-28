Непобежденный боксер Мейвезер официально подтвердил возвращение на ринг

Майами, 28 апреля. Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер подтвердил, что проведет поединок против YouTube-блогера Логана Пола.

Именитый американский боксер Флойд Мейвезер 6 июня проведет свой первый поединок с 2018 года. В Instagram-аккаунте он сообщил, что подерется с блогером Логаном Полом в Майами. Бой должен был состояться 20 февраля, однако был перенесен из-за пандемии COVID-19.

Свой единственный поединок Пол провел в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На счету 44-летнего Мейвезера 50 побед в 50 боях в профессиональном боксе. Последний поединок с участием американца был выставочным. Мейвезер в первом раунде победил кикбоксера Тенсина Насукаву из Японии.

Ранее президент Bellator Скотт Кокер анонсировал последние бои в карьере Федора Емельяненко. Поединки должны пройти в присутствии болельщиков.