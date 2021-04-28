Украинцам объяснили подорожание газа ростом цен в Европе

Киев, 28 апреля. Украинская энергетическая государственная компания «Нафтогаз» объяснила гражданам страны подорожание голубого топлива ситуацией, которая сложилась на европейском рынке.

В «Нафтогазе» установили оптовую цену на газ на апрель для производителей в 6,52 гривны за куб. м. Об этом журналистам стало известно из сообщения пресс-службы компании.

«Апрельская стоимость топлива на 4% выше, чем стоимость газа для теплокоммунэнерго в марте», — пишет ИА REGNUM.

Повышение цен на газ в «Нафтогазе» объяснили тем, что в еврозоне стоимость топлива резко увеличилась. Иногда цены в апреле достигали трехмесячного максимума.

Российский «Газпром» ранее поделился ожиданиями спрос на голубое топливо в ЕС летом текущего года. В компании указали на предпосылки для увеличения востребованности газа.

Политолог Дмитрий Корнейчук считает, что президент Украины Владимир Зеленский несет прямую ответственность за аферу, при которой газ украинской добычи продается населению в 2,5 раза дороже. В сложившейся ситуации зарабатывают только олигархи, приводит его мнение «ФедералПресс».