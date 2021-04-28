Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 апреля 11:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:12
Происшествия
Детскую поликлинику эвакуировали в Ульяновске из-за задымления
11:11
Общество
Кладоискатель помог американской семье найти сейф с сокровищами 1958 года
11:08
Происшествия
Телефонные мошенники похитили у петербургской пенсионерки почти 150 тыс. рублей
11:05
Общество
Жители жилого дома в Калининграде платят УК за уборку подъезда и делают ее сами
11:04
Происшествия
Фура перевернулась и перекрыла дорогу: видео с места ДТП на трассе «Таврида»
11:04
Политика
Звезда «Реальных пацанов» Бежанян намерен участвовать в праймериз ЕР
11:02
Политика
Латвийский посол прибыл в МИД после решения Риги выслать дипломата России
11:00
Весь мир
Глава МИД Ирана даст объяснения в парламенте после «слива» своего секретного интервью
11:00
Общество
Психолог Марианна Абравитова разоблачила и пристыдила рыжего из «Иванушек»
10:59
Происшествия
Норильчанина задержали за публичный призыв к терроризму
10:58
Политика
Британский военный рассказал о новых целях пропаганды США на Украине
10:58
Шоу-бизнес
Марина Зудина после осуждения Прокловой вспомнила о ее любви к Табакову
10:56
Наука
Российский ученый рассказал о возможном создании космонавтов-киборгов
10:55
Политика
Лавров объяснил, кто может заставить Киев выполнять Минские соглашения
10:55
Экономика
КамАЗ выпустил новый самосвал для горнодобывающей промышленности
10:54
Весь мир
Киев обвинил 260 иностранцев в участии в конфликте в Донбассе
10:52
Украина
Пасхальная корзина дорожает на Украине вслед за тарифами ЖКХ
10:50
Общество
Режиссер Белозорович объявил о начале работы над вторым сезоном проекта «Алекс Лютый»
10:45
Общество
Терапевт объяснил, какую опасность несет обычное подкашливание
10:44
Общество
Жителей Прикамья предупредили о новой опасной вспышке коронавируса
Все новости

Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями

878
Армия
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
wikipedia.org  /  Минобороны России/Олег Кулешов

Пекин, 28 апреля. Подводная лодка ВМФ РФ смогла уйти из поля зрения американских военных, что стало для них полной неожиданностью. Об этом пишут военные аналитики из Китая.

Как отмечает издание Sohu, охота ВМС США за российской субмариной оказалась полностью провалена. Перевод публикации представляет «ПолитРоссия».

Китайские обозреватели сообщают, что новейшая подводная лодка ВМФ РФ «Ясень» стала объектом пристального внимания американских военных сразу же после отхода из порта приписки в Атлантический океан. ВМС США были отправлены большие силы на ее поиски.

«Ударная атомная подводная лодка вошла в Атлантический океан и как будто растворилась в нем», — пишут авторы Sohu.

Последствия интенсивных поисков, длившихся несколько недель, оказались удручающими. Американский флот задействовал в операции самолеты, корабли и спутники, но ничто из этого не помогло обнаружить неуловимых подводников. Это поражение стало сильным ударом по гордости американского флота, считающегося сильнейшим в мире. Как отмечают аналитики из Китая, данный эпизод продемонстрировал превосходство подводного флота России и существенно повысил престиж ВМФ РФ.

Ранее сообщалось, что военный эксперт Василий Дандыкин назвал маневры субмарин РФ ответом на угрозы США.

вмф рф вмс сша sohu
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 326324 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 93750 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 66092 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Шоу-бизнес 66074 25 апреля 2021
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Наука 38118 26 апреля 2021
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Все новости / Армия / Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Рейтинг@Mail.ru