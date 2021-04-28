Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями

Пекин, 28 апреля. Подводная лодка ВМФ РФ смогла уйти из поля зрения американских военных, что стало для них полной неожиданностью. Об этом пишут военные аналитики из Китая.

Как отмечает издание Sohu, охота ВМС США за российской субмариной оказалась полностью провалена. Перевод публикации представляет «ПолитРоссия».

Китайские обозреватели сообщают, что новейшая подводная лодка ВМФ РФ «Ясень» стала объектом пристального внимания американских военных сразу же после отхода из порта приписки в Атлантический океан. ВМС США были отправлены большие силы на ее поиски.

«Ударная атомная подводная лодка вошла в Атлантический океан и как будто растворилась в нем», — пишут авторы Sohu.

Последствия интенсивных поисков, длившихся несколько недель, оказались удручающими. Американский флот задействовал в операции самолеты, корабли и спутники, но ничто из этого не помогло обнаружить неуловимых подводников. Это поражение стало сильным ударом по гордости американского флота, считающегося сильнейшим в мире. Как отмечают аналитики из Китая, данный эпизод продемонстрировал превосходство подводного флота России и существенно повысил престиж ВМФ РФ.

Ранее сообщалось, что военный эксперт Василий Дандыкин назвал маневры субмарин РФ ответом на угрозы США.