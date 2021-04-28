Политолог Корнейчук рассказал об афере Зеленского на Украине

Киев, 28 апреля. Продажа газа гражданам Украины по завышенной цене стала результатом аферы президента страны Владимира Зеленского, заявил политолог Дмитрий Корнейчук.

Об этом эксперт рассказал в эфире телеканала «Первый независимый». По его словам, Зеленский обещал людям снизить тарифы на газ в два раза.

«Совершил одну из самых больших афер за 30 лет независимости Украины и сделал то, о чем мечтали все наши олигархи 30 лет, но ни один президент на это не решался», — отметил Корнейчук.

Ранее украинский лидер предложил создать еще один формат переговоров по ситуации в Донбассе, параллельно «нормандскому». Об этом он рассказал в ходе рабочей поездки в Херсонскую область.